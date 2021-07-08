Тюменская область вошла в пятерку лидеров по темпам вакцинации от COVID-19

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Тюменская область – в пятерке лидеров по темпам вакцинации от COVID-19. В сутки прививаются около 8 тыс. человек, сообщила в программе "ВечернийХэштег" начальник управления организации медпомощи департамента здравоохранения Тюменской области Лариса Коновалова.

"Мы практически в два раза увеличили темп вакцинации в последние две недели. Если мы его сохраним, то к августу можем достичь коллективного иммунитета, 703 тысяч человек будут вакцинированы. По темпами вакцинации наш регион входит в пятерку лидеров. Кроме того, Тюменская область - на втором месте по вакцинации людей старше 60 лет", - уточнила она.

Напомним, что 227 тыс. человек прошли оба этапа вакцинации от коронавируса в Тюменской области.