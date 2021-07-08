Тюменские врачи заявили, что вакцины эффективны против новых штаммов COVID-19

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Вакцины против COVID-19, которые зарегистрированы в России и мире, эффективны, в том числе и против новых штаммов. Об этом заявила главный внештатный инфекционист департамента здравоохранения Тюменской области, врач-инфекционист, заведующая клиническим отделением Тюменского научно-исследовательского института краевой инфекционной патологии Роспотребнадзора, кандидат медицинских наук Ксения Степанова в ходе talk-шоу в мультицентре "Моя территория" 6 июля.

"Здесь можно провести аналогию с преступником, который меняет внешность, но отпечатки пальцев у него остаются прежними. Внешне вирус может измениться, но тот S-белок, который ответственен за инфекционность и контагиозность вируса не меняется, не мутирует. Изменения касаются определенных генов, но не всех. Так, индийский штамм, получивший название "Дельта", является более агрессивным. У него меньше инкубационный период. Вирус может вызвать более тяжелое течение болезни, потому что у него появилась такая мутация, как повышение проницаемости. Он быстрее внедряется в клетку, быстрее начинает размножаться и окутывать организм", — рассказала Ксения Степанова.

Она добавила, что важно помнить о том, что ни одна вакцина от коронавирусной инфекции, как и любая другая, не дает 100-процентную защиту. Отвечая на вопрос о том, можно ли не носить маски после вакцинации, врач-инфекционист порекомендовала надевать средства индивидуальной защиты, чтобы обезопасить не только себя, но и окружение.

Напомним, talk-шоу о вакцинации состоялось в мультицентре "Моя территория" 6 июля. Специалисты из области медицины развеяли мифы, связанные с прививками от коронавирусной инфекции. Запись встречи выложена в официальном сообществе мультицентра.

Инна Пахомова