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Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса

В Тюменской области врачи рекомендуют ревакцинацию от COVID-19 через полгода

Общество, 11:48 08 июля 2021

ИА "Тюменская линия"

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Повторная вакцинация против коронавирусной инфекции проходит через 6 месяцев после последней прививки. Это общепринятое заключение медицинского сообщества. Но ревакцинация носит рекомендательный характер.

Об этом корреспонденту "Тюменской линии" сообщили в региональном оперштабе.

"В данный момент мы находимся на стадии экстренной вакцинации и в связи с этим у граждан есть право, но не обязательство пройти повторную вакцинацию через 6 месяцев. Это не идет в расчет популяционного иммунитета, поэтому плана по необходимому количеству человек для повторной вакцинации нет", - рассказали в департаменте здравоохранения Тюменской области.

Напомним, ревакцинация в России стартовала с 1 июля.

По словам экспертов, при ревакцинации наличие антител не важно. И сделать прививку можно любой доступной вакциной, не обязательно той, что ставили ранее.

Добавим, на сегодня в Тюменской области оба этапа вакцинации от коронавируса прошли 227 тыс. человек.

Анжела Лебедева

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# вакцинация , коронавирус

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