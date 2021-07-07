В Ишиме на бульваре Белоусова будет работать кабинет для вакцинации

| Фото: ОБ №4 Ишима | Фото: ОБ №4 Ишима

Вакциномобиль - медицинский комплекс на базе автомобиля ПАЗ со встроенной флюорографической установкой - будет работать на бульваре Белоусова в Ишиме 10 и 11 июля с 12 до 18 часов.

По информации пресс-службы областной больницы №4 Ишима, практика работы вакциномобиля на бульваре уже была, медработники принимали пациентов 12 июня, без предварительной записи.

"Сегодня мы создали все условия для прохождения вакцинации, открыли шесть пунктов в поликлиниках, один из которых в торговом центре "Мечта". Работает он до 18 часов, без выходных. В поликлинике №1 режим прививочного кабинета продлили до 20 часов. Медсестры работают в две смены, включая субботу и воскресенье. Кроме того, организовали четыре выездные бригады, которые работают по коллективным заявкам", - говорит главный врач областной больницы №4 Вячеслав Афанасьев.

С собой необходим паспорт, полис и СНИЛС. Процедура вакцинации занимает около 10 минут вместе с медицинским осмотром. После того, как человек заполнит все необходимые документы, пройдет осмотр, при отсутствии противопоказаний, медработник введет ему первый компонент вакцины и сразу запишет на повторную вакцинацию в нужный срок.