Пациентам с эпилепсией в стадии ремиссии можно привиться от COVID-19, считает тюменский невролог

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Пациенты, страдающие эпилепсией, могут вакцинироваться от новой коронавирусной инфекции только в том случае, если болезнь находится в стадии ремиссии.

Об этом рассказала врач-невролог областного лечебно-реабилитационного центра Светлана Ренева.

Она отметила, что если болезнь находится в стойкой ремиссии, отсутствуют приступы с судорогами и потерей сознания, то вакцинация не противопоказана. В то же время, есть показания, при которые прививка нежелательна.

"Пациенты, которые страдают фармакорезистентной эпилепсией, то есть те, у кого бывают ежедневные, еженедельные приступы с потерей сознания, судорогами, у которых есть склонность к серийному и статусному течению болезни, вакцинация нежелательна. В отдельных случаях она возможна для выезда на плановое лечение в другой регион", - пояснила Светлана Ренева.

Она добавила, что вакцинация – это самый эффективный способ защиты от инфекционных заболеваний. Проведение вакцинации не менее 70% населения позволит создать коллективный иммунитет и победить пандемию COVID-19.

Любовь Голышева