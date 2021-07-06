Лидерами вакцинации в Ишиме признаны сотрудники полиции

| Фото: администрация Ишима ВКонтакте | Фото: администрация Ишима ВКонтакте

Более 300 сотрудников полиции Ишима и Ишимского района сделали прививку от коронавирусной инфекции. Они признаны лидерами среди остальных коллективов, сообщает администрация города.

В ПАО "СУЭНКО" прививку получили 100 специалистов. Примерно столько же работников подразделений Сбербанка, Транснефти и Россетей прошли процедуру иммунизации.

Желание пройти вакцинацию ишимцы изъявляют как в индивидуальном, так и коллективном порядке. Предприятия и учреждения оставляют заявку на электронную почту: vakcinaob4@mail.ru и медработники выезжают к ним на рабочие места.