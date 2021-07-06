Минздрав: ВИЧ-инфекция не является противопоказанием к вакцинации от коронавируса

| Фото: департамент здравоохранения Тюменской области | Фото: департамент здравоохранения Тюменской области

ВИЧ-инфекция не является противопоказанием к вакцинации от COVID-19, сообщает Минздрав РФ

"То, что наилучшим методом специфической профилактики инфекционных заболеваний служит вакцинация, является неоспоримым и многократно доказанным фактом. ВИЧ-инфицированные пациенты зачастую оказываются особо уязвимой группой в этом отношении, что неизбежно поднимает вопрос о максимально эффективных превентивных действиях", - отметил руководитель Московского городского центра профилактики и борьбы со СПИДом ДЗМ и Международного центра вирусологии Медицинского института Российского университета дружбы народов Алексей Мазус.

Он подчеркнул, что при принятии решения о вакцинировании ВИЧ-положительного пациента важно получить информацию о показателях его иммунного статуса (количества CD4+ лимфоцитов в крови). Так, если их уровень более 200 кл/мкл, то вакцинация не имеет ограничений. Если количество клеток CD4+ менее указанной нормы, то к использованию не рекомендованы, к примеру, живые вакцины (корь, эпидемический паротит, краснуха, ветряная оспа).

Эксперт уверен, что вакцинация против новой коронавирусной инфекции COVID-19 ВИЧ-инфицированным пациентам показана. Более того, наличие глубокого иммунодефицита (CD4+ менее 50 кл/мкл) и возможного серьезного сопутствующего заболевания (сахарный диабет, сердечно-сосудистые заболевания, ожирение, хроническая легочная патология и др.) позволяет отнести пациента в группу риска тяжелого течения COVID-19 - и именно в этой группе вакцинация должна быть приоритетной.

Зарегистрированные отечественные векторные вакцины для профилактики коронавирусной инфекции, вызываемой SARS-CoV-2, могут быть использованы без ограничений в качестве профилактической вакцины у пациентов с ВИЧ-инфекцией с сохранным иммунным статусом (CD4+ ≥ 200 кл/мкл) и неопределяемой РНК ВИЧ. При этом перед вакцинацией пациенту с признаками иммунодефицитного состояния рекомендовано предварительно проконсультироваться у инфекциониста территориального центра профилактики и борьбы со СПИДом для уточнения возможных ограничений, требующих осторожного режима вакцинации.

Все обновленные инструкции по применению отечественных вакцин представлены здесь.