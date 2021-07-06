В Тюмени эпидемиолог и инфекционист готовы развеять мифы о вакцинации

ИА "Тюменская линия" ИА "Тюменская линия"

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Вопросы и мифы о вакцинации и ее воздействии на организм в формате talk-шоу обсудят эксперты в мультицентре "Моя территория" (Тюмень, ул. Ванцетти, 16) 6 июля в 19 часов.

Участниками talk-шоу станут главный внештатный специалист-эпидемиолог Министерства здравоохранения РФ в УФО Александр Марченко, врач-инфекционист, заведующий клиническим отделением ФБУН ТНИИКИП Роспотребнадзора Ксения Степанова и пресс-секретарь департамента здравоохранения Тюменской области Александра Малыгина.

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