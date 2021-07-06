  • 6 июля 20216.07.2021вторник
  • В Тюмени 17..19 С 5 м/с ветер северный

Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса

В Тюмени эпидемиолог и инфекционист готовы развеять мифы о вакцинации

Общество, 09:07 06 июля 2021

ИА "Тюменская линия"

Далее в сюжете У невакцинированных от COVID-19 беременных женщин угроза преждевременных родов составляет 15-20%

Вопросы и мифы о вакцинации и ее воздействии на организм в формате talk-шоу обсудят эксперты в мультицентре "Моя территория" (Тюмень, ул. Ванцетти, 16) 6 июля в 19 часов.

Участниками talk-шоу станут главный внештатный специалист-эпидемиолог Министерства здравоохранения РФ в УФО Александр Марченко, врач-инфекционист, заведующий клиническим отделением ФБУН ТНИИКИП Роспотребнадзора Ксения Степанова и пресс-секретарь департамента здравоохранения Тюменской области Александра Малыгина.

Регистрация здесь.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# вакцинация

Ранее в сюжете

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
10:16 06.07.2021У невакцинированных от COVID-19 беременных женщин угроза преждевременных родов составляет 15-20%
10:04 06.07.2021В Тюмени руководитель Extreme Team расскажет о построении карьеры
09:53 06.07.2021В Тюмени пройдет конкурс "АвторFest" к 435-летию города
09:29 06.07.2021В Тюмени разрабатывают концепцию наполнения креативного пространства Factura и пустыря за швейной фабрикой