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Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса

Жители отдаленных деревень смогли поставить прививку от COVID-19

Общество, 12:59 04 июля 2021

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Жителей села Кускургуль Нижнетавдинского района смогли привиться от коронавирусной инфекции. Вакцину "Спутник-V" доставили в эту отдаленную территорию на вездеходах.

"Можно сказать, для нас это своего рода приключение, – говорит врач-терапевт Елена Люлина. – Добраться до людей, практически лишенных сообщения с внешним миром. Привезти вакцину, поставить прививки. Защитить от болезни, которой, в отличии от людей, рейсовые автобусы не требуются. Начинаешь острее чувствовать свою нужность, как врача".

В селе Кускургуль живут около сотни человек. Через три недели медики повторно вакцинируют тех, кто привился сейчас, сообщает департамент здравоохранения Тюменской области.

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# коронавирус , прививка

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