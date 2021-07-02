  • 2 июля 20212.07.2021пятница
  • В Тюмени 29..31 С 3 м/с ветер северо-восточный

Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса

В Тюменской области 83% постояльцев интернатов и центров реабилитации прошли полный цикл вакцинации

Общество, 11:36 02 июля 2021

департамент социального развития Тюменской области

Полный цикл вакцинации против коронавирусной инфекции в домах-интернатах и социально-реабилитационных центрах Тюменской области прошли 83% постояльцев и 77% сотрудников, сообщает региональный департамент социального развития.

Вакцинация проводится строго после предварительного осмотра врачом поликлиники и при отсутствии медицинских противопоказаний, используется "Спутник V".

84-летний ветеран труда Виктор Лавриненко, проживающий в Ярковском доме-интернате для пожилых и инвалидов, прививку поставил еще в марте, в числе первых. "В необходимости поставить прививку даже не сомневался. После нее чувствовал себя нормально, была небольшая температура, зато сейчас могу свободно общаться с родственниками и знакомыми, принимать участие в шахматных и шашечных турнирах без опасения заразиться, - говорит он.

На сегодня в Ярковском доме-интернате вакцинированы 96% сотрудников и 98% проживающих, у остальных есть противопоказания или антитела в необходимом количестве.

департамент социального развития Тюменской области департамент социального развития Тюменской области ﻿

Активно проводится вакцинация социальных работников и пожилых граждан, которых они обслуживают в домашних условиях. Уже привиты более 2,6 тыс. сотрудников и обслуживаемых граждан.

Лицам без определенного места жительства, обращающимся в организации соцобслуживания, при наличии документов и отсутствии медицинских противопоказаний, предлагается вакцинирование. На сегодня прививку поставили 77 получателей социальных услуг из числа лиц без определенного места жительства.

Помимо этого, на базе шести организаций социального обслуживания в Тюмени, Тобольске и Ишиме открыты мобильные пункты по вакцинации против коронавирусной инфекции, обратиться в которые могут все желающие. В этих мобильных пунктах провакцинировано более 170 человек.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# вакцинация , коронавирус , социальное обслуживание

Ранее в сюжете

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
13:22 02.07.2021Кибермошенники крадут у тюменцев около 200 тысяч рублей в сутки
12:57 02.07.2021В Тюмени внутренний туризм будут развивать через проектные школы и квизы
12:37 02.07.2021Семьи Ишима представят свою жизнь на цветных и черно-белых фотоснимках
12:24 02.07.2021Более 800 ямальских школьников отдохнут в Тюменской области 