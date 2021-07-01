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Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса

Назван первый район Тюменской области, где более 60% жителей прошли вакцинацию против COVID-19

Общество, 18:21 01 июля 2021

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

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Нижнетавдинский район стал первым муниципалитетом Тюменской области, где вакцинировали более 60% жителей, сообщила заместитель губернатора Тюменской области Ольга Кузнечевских.

"Мы знаем, что для получения популяционного иммунитета, необходимо привить не менее 60% от населения, которое подлежит вакцинации. Нижнетавдинский район вышел на этот рубеж, они привили более 61% и продолжают работать", - подчеркнула она.

При этом, по словам Ольги Кузнечевских, хорошие темпы вакцинации в муниципалитете уже дали свои результаты. Заболеваемость в районе в пять раз ниже, чем в целом по региону.

Любовь Голышева

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# вакцинация , Ольга Кузнечевских

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