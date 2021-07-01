Назван первый район Тюменской области, где более 60% жителей прошли вакцинацию против COVID-19

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Далее в сюжете В Тюменской области 70% сотрудников СИБУРа уже прошли вакцинацию от коронавируса

Нижнетавдинский район стал первым муниципалитетом Тюменской области, где вакцинировали более 60% жителей, сообщила заместитель губернатора Тюменской области Ольга Кузнечевских.

"Мы знаем, что для получения популяционного иммунитета, необходимо привить не менее 60% от населения, которое подлежит вакцинации. Нижнетавдинский район вышел на этот рубеж, они привили более 61% и продолжают работать", - подчеркнула она.

При этом, по словам Ольги Кузнечевских, хорошие темпы вакцинации в муниципалитете уже дали свои результаты. Заболеваемость в районе в пять раз ниже, чем в целом по региону.

Любовь Голышева