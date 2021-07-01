В Тюменской области 70% сотрудников СИБУРа уже прошли вакцинацию от коронавируса

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Далее в сюжете Тюменцев просят не игнорировать меры безопасности даже после вакцинации от COVID-19

Предприятия и организации Тюменской области ведут активную работу по вакцинации сотрудников на своих территориях.

Как сообщила заместитель губернатора Тюменской области Ольга Кузнечевских, 70% сотрудников привито в компании СИБУР.

"Они продолжают эту работу, серьезно следят за тем, сколько времени прошло после вакцинации и готовы возобновить вопрос по ревакцинации. Но пока такая проблема перед нами не стоит, тем не менее эта работа там хорошо организована", - отметила замгубернатора.

Также в лидерах "Уватнефтегаз", "Танснефть", свинокомплекс "Тюменский", подсобное хозяйство "Заречный" в Исетском районе, "ЛетоЛето", УСТЭК, "Восток", СУЭНКО, Сбербанк, "Этажи", "УГМК-Сталь", Заводоуковский машиностроительный завод, ДСК "Тюмень".

Ольга Кузнечевских поблагодарила руководителей предприятий за организацию вакцинации коллективов и активную гражданскую позицию.

Любовь Голышева