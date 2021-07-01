Мария Трофимова: вакцинация в компаниях сферы туризма идет хорошими темпами

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Вакцинация от COVID-19 работников сферы туризма и гостеприимства в Тюменской области идет хорошими темпами. В отеле "Восток", санаториях "Сибирь" и "Тараскуль" привились уже все сотрудники, не имеющие противопоказаний. Еще 30 компаний заявили о вакцинации примерно 60% своих сотрудников. Это крупные отели, рестораны, кафе и туроператоры Тюмени, Тобольска и Ялуторовска.

Об этом корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" рассказала директор департамента потребительского рынка и туризма Мария Трофимова.

Она отметила, что к концу июля, когда многие сотрудники компаний пройдут второй этап вакцинации, будет достигнут максимальный охват работников этой сферы.

"Сегодня все понимают уровень ответственности, ту ситуацию, которая складывается с показателями по коронавирусу. Прежде всего, это ответственность за взаимодействие с людьми. Никто не хочет новых ограничений, никто не хочет останавливать свои рабочие процессы, ведь еще свежа в памяти ситуация прошлого года. Поэтому все руководители организаций четко понимают, что на сегодня это необходимо, чтобы продолжать работу в сфере оказания туристических услуг", - подчеркнула она.

Мария Трофимова отметила, что с 21 по 25 июня в двух крупных отелях Тюмени – "Восток" и "Ремезов" - были развернуты стационарные мобильные кабинеты вакцинации. Поставить прививку там могли работники гостиниц, отелей, ресторанов, кафе и других предприятий. Сейчас все, кто еще не успел вакцинироваться, могут сделать это в поликлиниках по месту жительства, а также в пунктах вакцинации, которые развернуты, в том числе, в торговых центрах.

"Также у нас есть телефон для вызова бригады для вакцинации. По предварительной заявке медики выезжают к большим коллективам и на отдаленные объекты – это термальные комплексы, базы отдыха. Мы все четко отслеживаем и понимаем, когда какое предприятие у нас будет проходить этап вакцинации", - добавила Мария Трофимова.

Любовь Голышева