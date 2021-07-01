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Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса

В Минздраве РФ заявили о начале повторной вакцинации от COVID-19

Общество, 14:14 01 июля 2021

ИА "Тюменская линия"

Повторная вакцинация и вакцинация переболевших коронавирусной инфекцией началась в России с 1 июля.

По информации Минздрава РФ, прививку можно получить через полгода после иммунизации. При этом можно ставить любую из трех зарегистрированных вакцин

Сдавать анализы на антитела перед ревакцинацией не требуется. Важно своевременно вакцинироваться вне зависимости от наличия и количества антител.

"Это связано с тем, что в настоящий момент не существует утвержденного маркера, определенного защитного уровня антител, который бы надежно предсказывал профилактическую эффективность вакцин. Работы по установлению такого параметра находятся в стадии исследований и пока не приняты, в том числе ВОЗ", - заметили эксперты ведомства.

Вакцина против COVID-19 защищает человека от тяжелого течения заболевания и летального исхода. В настоящее время изучается в какой степени она предотвращает передачу вируса другим людям. Чтобы защитить окружающих и себя, даже после вакцинации необходимо соблюдать санитарные меры.

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# вакцинация

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