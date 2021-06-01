В Тюмени более 60% сотрудников торгового центра "Магеллан" поставили прививки от COVID-19

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Более 60% коллектива многофункционального комплекса "Магеллан" вакцинировались от коронавируса.

Об этом корреспонденту "Тюменской линии" рассказала старший администратор Ольга Голых в ходе проверки комплекса надзорными органами на соблюдение жителями и организациями действующего режима повышенной готовности 30 июня.

"Все вакцинировались по доброй воле, первым поставил прививку директор, потом присоединился коллектив. Вообще, мы стараемся соблюдать все установленные требования, чтобы обезопасить себя и наших гостей", - подчеркнула она.

По словам главного специалиста-эксперта отдела санитарного надзора управления Роспотребнадзора по Тюменской области Алексея Абрамова, в целом, в торговом центре нарушений нет, на каждом этаже установлены бактерицидные лампы, имеется запас антисептиков, дезинфицирующих средств и масок.

"Сделали пару замечаний – нужно установить санитайзер у входа с подземной парковки и запретить сотрудникам клининговой службы перекусы на рабочих местах", - сказал эксперт.

Без масок в рейде заметили только двух посетителей комплекса, добавил он, которые надели их сразу после просьбы сотрудника полиции.

Проверяющие отметили, что большинство покупателей с пониманием относятся к ограничениям и понимают их важность. К примеру, тюменка Елена Макарова всегда носит с собой несколько масок про запас.

"Маски в общественных местах я надеваю всегда. Те, кто отказывается носить средства индивидуальной защиты, должны понимать, что они не одни, вокруг другие люди, которых они могут заразить", - подытожила женщина.

Напомним, в Тюменской области контроль за соблюдением жителями и организациями действующего режима повышенной готовности усилен с 16 июня. Режим повышенной готовности для профилактики COVID-19 продлен в регионе до 18 июля.

Межведомственные профилактические рейды ежедневно проводят сотрудники Роспотребнадзора, полиции и департамента потребительского рынка и туризма Тюменской области.

Инна Кондрашкина