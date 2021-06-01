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Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса

Вакцинацией от COVID-19 охвачены 60% тюменских таможенников

Общество, 13:18 30 июня 2021

Пресс-службаТюменской таможни | Фото: Пресс-службаТюменской таможни

Разъяснительную беседу о вакцинации от COVID-19 провели врачи с сотрудниками Тюменской таможни. Представители городской поликлиники № 4 рассказали об особенностях третьей волны пандемии и преимуществах вакцинации, сообщает пресс-служба ведомства.

Развеять сомнения о прививке помогла врач-терапевт Жанна Литвинова. Вопросы медику по актуальной для всех россиян теме удалось задать не только тем, кто присутствовал в зале, но и тем, кто несет службу в Югре, на Ямале и в Курганской области.

После беседы количество желающих обезопасить свое здоровье и здоровье своих близких увеличилось. Еще 40 человек изъявили желание и ждут своей очереди на вакцинацию.

Сотрудники Тюменской таможни одними из первых в регионе начали проходить вакцинацию от коронавирусной инфекции, так как несут службу в пунктах пропуска через границу Российской Федерации и взаимодействуют с широким кругом лиц. На сегодня поставили прививку 60% должностных лиц.

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# вакцинация , коронавирус , таможня

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