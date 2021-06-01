Коллектив регионального агентства инфраструктурного развития вакцинировался от коронавируса
Коллектив Агентства инфраструктурного развития Тюменской области вакцинировался от новой коронавирусной инфекции прямо на рабочем месте 29 июня.
Об этом руководство агентства сообщило в соцсетях.
"АИРТО - институт развития, стратегической задачей которого является повышение инвестиционной привлекательности региона. Мы каждый день работаем над тем, чтобы наш край развивался и был комфортным для его жителей. Наша работа подразумевает множество контактов с предпринимателями, политиками, государственными служащими, с нашими резидентами и арендаторами. Дома нас ждут семьи, родные и близкие. Мы не можем позволить себе быть иррациональными", - отметили участники вакцинации.
По словам сотрудников агентства, прививка поможет избежать как минимум тяжёлого течения болезни при заражении.
Напомним, в Тюменской области более 40% от запланированного к вакцинации населения привито от COVID-19. Прививочные кабинеты открыты во всех поликлиниках региона, работают мобильные центры вакцинации. Записаться на прививку можно через сайт Госуслуг, в регистратуре медучреждения, по телефону 122.
Анжела Лебедева