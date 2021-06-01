Коллектив регионального агентства инфраструктурного развития вакцинировался от коронавируса

Агентства инфраструктурного развития Тюменской области Агентства инфраструктурного развития Тюменской области

Коллектив Агентства инфраструктурного развития Тюменской области вакцинировался от новой коронавирусной инфекции прямо на рабочем месте 29 июня.

Об этом руководство агентства сообщило в соцсетях.

"АИРТО - институт развития, стратегической задачей которого является повышение инвестиционной привлекательности региона. Мы каждый день работаем над тем, чтобы наш край развивался и был комфортным для его жителей. Наша работа подразумевает множество контактов с предпринимателями, политиками, государственными служащими, с нашими резидентами и арендаторами. Дома нас ждут семьи, родные и близкие. Мы не можем позволить себе быть иррациональными", - отметили участники вакцинации.

По словам сотрудников агентства, прививка поможет избежать как минимум тяжёлого течения болезни при заражении.

Напомним, в Тюменской области более 40% от запланированного к вакцинации населения привито от COVID-19. Прививочные кабинеты открыты во всех поликлиниках региона, работают мобильные центры вакцинации. Записаться на прививку можно через сайт Госуслуг, в регистратуре медучреждения, по телефону 122.

Анжела Лебедева