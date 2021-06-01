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Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса

Владимир Якушев: нужно максимально быстро создать коллективный иммунитет

Общество, 18:15 28 июня 2021

департамент здравоохранения Тюменской области | Фото: департамент здравоохранения Тюменской области

Вся поступающая в регионы вакцина от новой коронавирусной инфекции сразу должна идти в оборот. Необходимо максимально быстро создать коллективный иммунитет.

Об этом заявил полномочный представитель президента РФ в Уральском федеральном округе Владимир Якушев на оперативном совещании с главными федеральными инспекторами.

Полпред поручил региональным органам власти усилить информационно-разъяснительную работу с гражданами. В частности, сделать максимально доступной информацию о местах и времени проведения вакцинации, объяснять, как действует вакцина и почему так важно сделать прививку именно сейчас.

Участники совещания отметили, что рост заболеваемости COVID-19 фиксируют во всех регионах Уральского федерального округа. Прививочная кампания продолжается, но периодически возникают сложности. Некоторые регионы сталкиваются с перебоями в поставке вакцины.

На совещании также обсудили ситуацию на рынке труда. Владимир Якушев напомнил, что по поручению президента к 1 октября необходимо выйти на показатель, который был до пандемии.

"Мы фиксируем положительную динамику, но чтобы достичь запланированных цифр, нужно наращивать темпы трудоустройства граждан", - подчеркнул Якушев.

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# вакцинация , Владимир Якушев , коронавирус

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