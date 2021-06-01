Евгений Заболотный: вакцинация – самый эффективный способ борьбы с пандемией

| Фото: duma.tyumen-city.ru | Фото: duma.tyumen-city.ru

О важности и необходимости вакцинации от коронавирусной инфекции в преддверии планируемой масштабной праздничной программы в честь 435-го дня рождения Тюмени напомнил председатель городской думы Евгений Заболотный.

"Вакцинация сегодня – самый эффективный способ борьбы с пандемией, отметил он. - Выработка коллективного иммунитета – задача самого общества, механизм для стабилизации ситуации в городе и стране".

По словам Евгения Заболотного, процесс вакцинации в Тюмени грамотно организован: прививку можно поставить бесплатно и без очередей.

"Только так мы сможем вернуться к снятию ограничений и полноценной жизни", - добавил председатель городской думы.

Николай Ступников