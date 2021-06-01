  • 26 июня 202126.06.2021суббота
  • USD72,1694
    EUR86,1919
  • В Тюмени 19..21 С 2 м/с ветер южный

Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса

Евгений Заболотный: вакцинация – самый эффективный способ борьбы с пандемией

Политика, 12:51 26 июня 2021

duma.tyumen-city.ru | Фото: duma.tyumen-city.ru

О важности и необходимости вакцинации от коронавирусной инфекции в преддверии планируемой масштабной праздничной программы в честь 435-го дня рождения Тюмени напомнил председатель городской думы Евгений Заболотный.

"Вакцинация сегодня – самый эффективный способ борьбы с пандемией, отметил он. - Выработка коллективного иммунитета – задача самого общества, механизм для стабилизации ситуации в городе и стране".

По словам Евгения Заболотного, процесс вакцинации в Тюмени грамотно организован: прививку можно поставить бесплатно и без очередей.

"Только так мы сможем вернуться к снятию ограничений и полноценной жизни", - добавил председатель городской думы.

Николай Ступников

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# вакцинация , гордума , Евгений Заболотный , коронавирус

Ранее в сюжете

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
12:51 26.06.2021Евгений Заболотный: вакцинация – самый эффективный способ борьбы с пандемией
10:42 26.06.2021Владимир Якушев: проекты под комплексное развитие территорий есть во всех регионах УФО
15:01 25.06.2021Современные стандарты помогут избирателям выбрать депутатов областной и Государственной дум
12:13 25.06.2021Мария Трофимова возглавила департамент потребительского рынка и туризма Тюменской области