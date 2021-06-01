Более 40% от запланированного к вакцинации населения Тюменской области поставили прививку от COVID-19

| Фото: администрация Аромашевского района во ВКонтакте | Фото: администрация Аромашевского района во ВКонтакте

Более 40% от запланированного к вакцинации населения привито от COVID-19 в Тюменской области. Об этом сообщила директор департамента здравоохранения Наталья Логинова, передает региональный оперативный штаб.

"Мы должны привить 703 тысячи человек – это 60 процентов населения старше 18 лет. На сегодня привито 300 тысяч, – отметила она. – Призываем предварительно записываться на вакцинацию через госуслуги, регистратуру поликлиники или личный кабинет. Мы привьем всех".

По словам Логиновой, вирус стал более опасным: заболевший заражает большее количество человек, чем раньше. В стационары стали чаще госпитализировать людей зрелого возраста и молодежь. Отмечается большое количество молодых мужчин от 27 до 40 лет, которые поздно обратились за медпомощью и попали в стационары с обширным поражением легких.

Устойчивый иммунитет вырабатывается только через 21 день после второй прививки. Летом необходимо вакцинироваться всем, чтобы к осени сформировался иммунитет, в том числе переболевшим коронавирусом более полугода назад, подчеркнула Наталья Логинова.