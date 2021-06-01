Ольга Кузнечевских: тюменских учителей, отказавшихся вакцинироваться, предупреждают о последствиях

Фото: admtyumen.ru Фото: admtyumen.ru

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Руководителям средних специальных учебных заведений и вузов поручено брать расписки с сотрудников, которые отказываются вакцинироваться от COVID-19. Об этом сообщила заместитель губернатора Тюменской области Ольга Кузнечевских. В документе указано, что специалист осведомлен о всех возможных последствиях отказа от вакцинации.

"Прививка от коронавируса – забота не только о своем здоровье. В регионе уже есть случай, когда учительница в одном из муниципальных образований не захотела прививаться, заполнила письменный отказ, а потом заболела. При этом заразила четверых школьников. Виновнику грозит административный штраф до 500 тысяч рублей. Важно помнить, если такие действия привели к смерти человека, за это предусмотрена уголовная ответственность, в том числе лишение свободы до пяти лет", – подчеркнула заместитель губернатора.

Также заместитель губернатора призвала руководство учебных заведений уделить пристальное внимание противоэпидемическим мероприятиям, проверить, как соблюдаются все меры безопасности в общежитиях: масочный режим, обработка поверхностей, влажная уборка. Ольга Кузнечевских напомнила, что после возвращения из отпусков сотрудники должны пройти ПЦР-тест, подтверждающий отсутствие COVID-19, либо предоставить справку о наличии антител класса G (IgG). За этим обязаны следить директора учебных заведений.

По словам Ольги Кузнечевских, вакцинации есть лишь одна альтернатива – локдаун. По-другому распространение вируса прервать нельзя. Сейчас среди пациентов, которые находятся в моногоспиталях в состоянии средней степени тяжести или на ИВЛ, нет ни одного привитого от коронавируса. При этом практика показывает, что даже если человек заболевает после вакцинации, болезнь протекает в более легкой форме.

Для вакцинации педагогического состава медицинские работники готовы выезжать в учебные заведения. Вакцины, как заверила Ольга Кузнечевских, достаточно. Только 24 июня в регион поступило дополнительно 20 тыс. доз препарата.

Евгений Бабенко