Частные клиники смогут проводить бесплатную вакцинацию

ИА "Тюменская линия" ИА "Тюменская линия"

Частные и ведомственные клиники получили возможность проводить вакцинацию в рамках программы обязательного медицинского страхования (ОМС). Соответствующий закон одобрил Совет Федерации Федерального собрания России.

Законом предлагается ввести бесплатное проведение профилактических прививок, включенных в национальный календарь профилактических прививок и календарь профилактических прививок по эпидемическим показаниям, в медицинских организациях, участвующих в реализации территориальной программы обязательного медицинского страхования в соответствии с законодательством об ОМС. Уточняется, что вакцинация должна проходить в медицинских учреждениях независимо от организационно-правовой формы.

Также отмечается, что утверждение порядка обеспечения таких организаций необходимыми вакцинами для прививок, включенными в национальный календарь, будет закреплено за правительством, а вакцинами, включенными в календарь профилактических прививок по эпидемическим показаниям, - за высшим исполнительным органом государственной власти субъектов РФ.

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко, подводя 22 июня итоги работы сессии, оценила темпы вакцинирования на сегодняшний день как очень низкие. "Когда именно в нашей стране появилась первая эффективная и безопасная вакцина, когда созданы все условия для того, чтобы привиться, трудно объяснить, почему так происходит", - отметила она.

Она выразила уверенность, что победить пандемию можно только при наращивании вакцинации и достижении, как утверждают специалисты, не менее 60–70% вакцинированного населения.

Валентина Матвиенко подчеркнула, что вакцинация остается добровольной. Она выразила надежду, что граждане проникнутся ответственностью, заботой о своем здоровье и здоровье окружающих. По ее мнению, должна быть более высокая ответственность руководителей организаций, учреждений, бизнес-структур за своих работников.

В Тюменской области записаться на прививку от коронавируса можно по телефону горячей линии 122, а также в пунктах вакцинации, режим работы которых указан на сайте.