Привитые от COVID-19 в Тюменском цирке попадут на представление бесплатно

| Фото: скриншот с видео на сайте Тюменского цирка | Фото: скриншот с видео на сайте Тюменского цирка

Акцию "Будь здоров, приходи в цирк!" организовал Тюменский государственный цирк. Горожане, которые привьются здесь, могут сходить на представление "Тропик-шоу" бесплатно.

"Акция распространяется на граждан, поставивших первый компонент прививки в прививочном пункте в Тюменском цирке. После укола первого компонента прививки участнику акции вручается один сертификат на получение пригласительного билета на представление программы "Тропик-шоу" в период с 26 июня по 11 июля", — говорится в сообществе Тюменского государственного цирка во ВКонтакте.

Затем с сертификатом участник акции приходит в кассу цирка и обменивает его на один билет без права выбора места, в случае если не покупаются дополнительные места. Если участник акции готов приобрести дополнительные билеты на представление, к выданному пригласительному ему предлагается выбор мест сектора выделенного под квоту на любую дату в назначенный период.

23 июня желающие могут привиться в Тюменском цирке с 16 до 20 часов. 30 июня и 7 июля прививочный пункт будет работать так же - с 16 до 20 часов.

Вакцинацию проведут сотрудники городской поликлиники N5.

Напомним, медучреждения Тюменской области обеспечены достаточным количеством вакцин "Гам-Ковид-Вак" ("Спутник V"), "ЭпиВакКорона" и "КовиВак".

Записаться на прививку можно по телефону горячей линии 122, а также в пунктах вакцинации, режим работы которых указан на сайте takzdorovo-to.