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Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса

Степан Киричук призвал тюменцев вакцинироваться от COVID-19

Общество, 17:08 22 июня 2021

Фото ИА "Тюменская линия"

Вакцинация и соблюдение правил санитарно-эпидемиологической безопасности помогают уберечься от заражения новой коронавирусной инфекцией.

Такое мнение высказал в интервью корреспонденту "Тюменской линии председатель Тюменского областного Совета ветеранов войны и труда Степан Киричук.

"Я прошел вакцинацию препаратом "Спутник V" в марте. После первой прививки один день ощущал легкое недомогание, затем все было нормально. Теперь я чувствую себя более защищенным, прибавилось уверенности в себе", - рассказал он.

Несмотря на пройденную вакцинацию, председатель регионального Совета ветеранов не пренебрегает защитными мерами.

"Всегда ношу маску в общественных местах, соблюдаю социальную дистанцию, часто мою или дезинфицирую руки. Я даже не советую, а именно призываю всех тюменцев - не слушайте всякие домыслы, пройдите вакцинацию", - подчеркнул Степан Киричук.

Напомним, медучреждения Тюменской области обеспечены достаточным количеством вакцин "Гам-Ковид-Вак" ("Спутник V"), "ЭпиВакКорона" и "КовиВак". Записаться на прививку можно по телефону горячей линии 122, а также в пунктах вакцинации, режим работы которых указан на сайте takzdorovo-to.

Евгений Бабенко

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# вакцинация , коронавирус , Степан Киричук

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