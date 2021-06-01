42% сотрудников Свердловской железной дороги привились от COVID-19

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42% сотрудников предприятий железнодорожного транспорта в границах Свердловской железной дороги (в том числе на вокзалах, в филиале федеральной пассажирской и в пригородных компаниях) сделали прививку от COVID-19 по данным на 21 июня.

Как сообщает СвЖД, на объектах инфраструктуры и в пассажирских поездах холдинга "РЖД" обеспечивается соблюдение всех противоэпидемических мер.

На вокзалах и в поездах проводятся регулярная уборка и дезинфекция. Увеличена периодичность обработки контактных поверхностей. Обеспечен неснижаемый запас специальных моющих составов. Совместно со специалистами Роспотребнадзора проводится регулярный микробиологический мониторинг (смывы с контактных поверхностей) в помещениях на вокзалах и в поездах для контроля текущего уровня санитарной безопасности.

В помещениях вокзалов и станций нанесена специальная разметка и навигация для соблюдения социальной дистанции. Для обработки рук установлены бесконтактные диспенсеры с антисептиками.

Обеспечено всестороннее информирование пассажиров о мерах по борьбе с коронавирусной инфекцией и важности использования средств индивидуальной защиты (гигиенические маски, перчатки, антисептические средства и т. п.). В случае необходимости их можно приобрести на вокзалах (в пригородных кассах, аптеках, вендинговых аппаратах и магазинах розничной торговли) и в поездах дальнего следования у проводников.

Все работники вокзалов, станций и поездные бригады обеспечены средствами индивидуальной защиты (маски, перчатки, антисептические средства). Все поезда дальнего следования обеспечены бесконтактными термометрами. При выявлении у пассажира температуры тела выше 37градусов и выше начальник пассажирского поезда незамедлительно вызывает медицинского работника для принятия решения о возможности продолжении поездки.

Перед заступлением в рейс или на рабочую смену сотрудникам в обязательном порядке измеряется температура тела и производится осмотр на наличие признаков заболевания. Организовано периодическое лабораторное тестирование работников на COVID-19.