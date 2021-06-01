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Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса

Павел Белявский сделал прививку от коронавируса

Общество, 14:48 21 июня 2021

Фото со страницы Павла Белявского в соцсети

Директор департамента по общественным связям, коммуникациям и молодежной политике Тюменской области Павел Белявский привился первым компонентом вакцины от коронавирусной инфекции. Об этом он сообщил на своей странице в соцсети.

"Поставил прививку "Спутник V". В первую волну мы с семьей не болели, но испытывать судьбу не хочется, раз инфекция с нами если не навсегда, то надолго. Есть знакомые: молодые, активные, здоровые люди - которые ушли от нас раньше своего времени из-за ковида. Еще больше людей, борющихся спустя много месяцев с последствиями перенесенной болезни. Надо защищаться. Защищаться самому и защищать близких. Я не первый в нашей большой семье поставил прививку, на очереди все остальные. Прививка не панацея, но она снижает вероятность заболеть и вероятность осложнений", - написал Павел Белявский.

Отметим, медучреждения Тюменской области обеспечены достаточным количеством вакцин "Гам-Ковид-Вак" (Спутник V), "ЭпиВакКорона" и "КовиВак". Записаться на прививку можно по телефону горячей линии 122, а также в пунктах вакцинации, режим работы которых указан на сайте takzdorovo-to.

Евгений Бабенко

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# вакцинация , коронавирус , Павел Белявский

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