Александр Ремезков: бесплатная вакцинация и новые знания медиков позволят справиться с COVID-19

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

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Пройти вакцинацию и строго соблюдать меры профилактики, чтобы побороть коронавирусную инфекцию в России, призвал депутат фракции "Справедливая Россия - За правду" Александр Ремезков.

Он рассказал, что привился вакциной "Спутник V" в конце 2020 года, заболел коронавирусом в мае 2021, при этом болезнь протекала легче.

"Я провел две недели в больнице и воочию увидел медицину в действии. Конечно, организация лечения заболевших радикально изменилась в отличие от первой и даже второй волны, потому что утверждены регламенты, как лечить, какие применять препараты. Медицина получила необходимые знания. Но появились новые штаммы. Поэтому использование масок и перчаток, дезинфекция по-прежнему необходимы. И нужно прививаться. Хотя я все-таки заболел через семь месяцев после прививки, но болезнь протекала в разы легче. Мои коллеги до сих пор в больнице, у них все серьезнее. С помощью вакцинации мы защищаем себя и окружающих. Думаю, когда будет коллективный иммунитет, должен быть спад заболеваемости", - сказал он.

Депутат напомнил о мерах, которые были предприняты в России для помощи гражданам и преодоления пандемии. В частности, о дополнительной материальной поддержке медиков, освобождении от НДФЛ работающих с СОVID-19 врачей.

"Были открыты десятки корпусов - от быстровозводимых до переоборудованных под коечный фонд для больных с COVID-19. Наконец, были созданы вакцины, которыми каждый может привиться бесплатно. Меры принимались на федеральном уровне и в Тюменской области. Но на этом нельзя останавливаться", - подчеркнул Александр Ремезков.