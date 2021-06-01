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Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса

Cертификат после прививки от COVID-19 автоматически выдадут на госуслугах

Общество, 11:46 21 июня 2021

здравоохранение Тюменской области

Минцифры России разъяснило процесс формирования СOVID-cертификатов.

В ведомстве отметили, что медики, которые проводят вакцинацию от COVID-19, вносят данные о пациенте и введенном препарате в регистр вакцинированного. Его оператором является Минздрав России.

После получения порталом госуслуг данных о введении второго компонента электронный сертификат вакцинированного формируется автоматически и направляется в личный кабинет пользователя. Другой возможности сформировать документ не существует.

Таким образом, портал госуслуг является витриной для отображения данных о вакцинации, которые формируются на стороне министерства здравоохранения.

Задать вопрос по оформлению, получению и исправлению сертификатов, направить жалобу можно через госуслуги.

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# вакцинация , коронавирус , Минцифры

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