Cертификат после прививки от COVID-19 автоматически выдадут на госуслугах

здравоохранение Тюменской области здравоохранение Тюменской области

Минцифры России разъяснило процесс формирования СOVID-cертификатов.

В ведомстве отметили, что медики, которые проводят вакцинацию от COVID-19, вносят данные о пациенте и введенном препарате в регистр вакцинированного. Его оператором является Минздрав России.

После получения порталом госуслуг данных о введении второго компонента электронный сертификат вакцинированного формируется автоматически и направляется в личный кабинет пользователя. Другой возможности сформировать документ не существует.

Таким образом, портал госуслуг является витриной для отображения данных о вакцинации, которые формируются на стороне министерства здравоохранения.

Задать вопрос по оформлению, получению и исправлению сертификатов, направить жалобу можно через госуслуги.