Александр Моор призвал тюменцев вакцинироваться против COVID-19 в ближайшее время

Фото: admtyumen.ru Фото: admtyumen.ru

Заболеваемость COVID-19 в регионе начала расти, и единственный способ избежать введения более строгих ограничительных мер - значительно увеличить темпы вакцинации. Об этом заявил губернатор Тюменской области Александр Моор.

"Я призываю всех тюменцев, кто еще не прошел вакцинацию, сделать это в ближайшее время. Сегодня для этого есть все возможности. Надеюсь на сознательность земляков", – подчеркнул губернатор.

Напомним, действие ограничительных мер, введенных для предупреждения распространения новой коронавирусной инфекции, продлено в Тюменской области до 18 июля.

В регионе продолжает действовать масочный режим в общественном транспорте и местах массового пребывания людей. Людям старше 65 лет и тем, кто страдает хроническими заболеваниями, за исключением прошедших вакцинацию от COVID-19, предписано соблюдать режим самоизоляции. При вынужденном выходе из дома они должны принимать дополнительные меры предосторожности.

Работодателям региона рекомендовано обеспечить перевод не менее 30% трудовых коллективов на дистанционный режим работы. При определении количества работников, подлежащих переводу, не следует учитывать тех, кто прошел вакцинацию против COVID-19. Рекомендуется обеспечить стимулирование трудовых коллективов к вакцинации против новой коронавирусной инфекции.

Записаться на прививку можно по номеру телефона горячей линии 122, а также в пунктах вакцинации, режим которых указан на сайте takzdorovo-to.