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Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса

Жители Аромашевского района смогут привиться от COVID-19 на рабочем месте

Общество, 12:13 18 июня 2021

Администрация Аромашевского района во ВКонтакте | Фото: Администрация Аромашевского района во ВКонтакте

Медики Аромашевской районной больницы вакцинируют жителей от коронавируса на рабочих местах. Прививочная бригада выезжает на предприятия и в организации по согласованному графику.

Как сообщили в официальном паблике администрации района, 17 июня выездная бригада провела вакцинацию в коллективах управы, многофункционального центра, соцзащиты и единой дежурной диспетчерской службы. В прививочной кампании принял участие глава района Игорь Власов.

Записать на вакцинацию от COVID-19 можно по телефону 8 (34545) 2-16-03.

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# Аромашевский район , вакцинация , выездные бригады , медики

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