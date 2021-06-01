Жители Аромашевского района смогут привиться от COVID-19 на рабочем месте

| Фото: Администрация Аромашевского района во ВКонтакте | Фото: Администрация Аромашевского района во ВКонтакте

Медики Аромашевской районной больницы вакцинируют жителей от коронавируса на рабочих местах. Прививочная бригада выезжает на предприятия и в организации по согласованному графику.

Как сообщили в официальном паблике администрации района, 17 июня выездная бригада провела вакцинацию в коллективах управы, многофункционального центра, соцзащиты и единой дежурной диспетчерской службы. В прививочной кампании принял участие глава района Игорь Власов.

Записать на вакцинацию от COVID-19 можно по телефону 8 (34545) 2-16-03.