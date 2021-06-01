Массовая вакцинация позволит остановить пандемию, уверен тюменский врач

Фото: оперативный штаб Тюменской области Фото: оперативный штаб Тюменской области

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Вакцинироваться против коронавируса абсолютно необходимо, это снизит распространение инфекции. Такое мнение высказал врач-невролог областного лечебно-реабилитационного центра Евгений Гладышев.

"Прививки - существенный элемент прогресса, который позволяет выжить многим людям в тяжелой эпидемической обстановке", - считает врач с 30-летним стажем. Пандемийный год был наиболее сложным как для медиков, так и для пациентов, отметил он.

Евгений Гладышев уверен, что массовая вакцинация населения позволит остановить пандемию.

Евгений Бабенко