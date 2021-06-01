  • 16 июня 202116.06.2021среда
  • USD71,8318
    EUR87,2110
  • В Тюмени 26..28 С 2 м/с ветер северо-восточный

Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса

Владимир Агапов: прививаться от коронавируса нужно в обязательном порядке

Общество, 16:45 16 июня 2021

ЕДИНАЯ РОССИЯ Ялуторовск во ВКонтакте | Фото: ЕДИНАЯ РОССИЯ Ялуторовск во ВКонтакте

Прививку от COVID-19 поставил председатель совета директоров профессиональных образовательных организаций Тюменской области, директор агротехнологического колледжа Владимир Агапов, чтобы обезопасить себя и окружающих.

Он изучил информацию о вакцинации в средствах массовой информации, поговорил с медицинскими специалистами и принял решение вакцинироваться.

"В целом прививку перенес нормально, без осложнений и неприятных симптомов. Считаю, что вакцинироваться нужно в обязательном порядке", - подчеркнул Агапов.

Привились вместе с супругой, добавил он. Страха не было, а вот ощущение защищенности после прививки появилось.

Инна Кондрашкина

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# Агротехнологический колледж , вакцинация , Владимир Агапов

Ранее в сюжете

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
18:25 16.06.2021Более 1 млн рублей выплатили собственникам снесенного жилья в Ялуторовске
18:02 16.06.2021В Тюмени ищут IT-специалиста на зарплату от 100 тысяч рублей
17:51 16.06.202117 июня - события дня
17:29 16.06.2021Из-за жары дороги чаще поливают в Тюмени и проводят аэрацию воздуха