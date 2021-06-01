Владимир Агапов: прививаться от коронавируса нужно в обязательном порядке

| Фото: ЕДИНАЯ РОССИЯ Ялуторовск во ВКонтакте | Фото: ЕДИНАЯ РОССИЯ Ялуторовск во ВКонтакте

Прививку от COVID-19 поставил председатель совета директоров профессиональных образовательных организаций Тюменской области, директор агротехнологического колледжа Владимир Агапов, чтобы обезопасить себя и окружающих.

Он изучил информацию о вакцинации в средствах массовой информации, поговорил с медицинскими специалистами и принял решение вакцинироваться.

"В целом прививку перенес нормально, без осложнений и неприятных симптомов. Считаю, что вакцинироваться нужно в обязательном порядке", - подчеркнул Агапов.

Привились вместе с супругой, добавил он. Страха не было, а вот ощущение защищенности после прививки появилось.

Инна Кондрашкина