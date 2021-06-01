Максим Пандырев: вакцинация на работе - эффективный способ профилактики COVID-19

| Фото: департамент здравоохранения Тюменской области | Фото: департамент здравоохранения Тюменской области

Многие работники Тюменского автовокзала прошли вакцинацию от COVID-19 на работе. Об этом рассказал обозревателю информационного агентства "Тюменская линия" начальник автовокзала Максим Пандырев.

"Пункт вакцинации у нас развернули медики одной из тюменских поликлиник. К сожалению, не всех работников удалось убедить сделать прививки. Но возможность была у каждого. Я сам прошел вакцинацию, потому что доверяю нашим ученым. Сам привился и другим советую. Прибавляется оптимизма и уверенности в себе", - рассказал он.

По словам Максима Пандырева, вакцину "Спутник V" перенес очень легко, без малейших последствий для здоровья. Он считает, что вакцинация на рабочих местах - эффективный метод профилактики коронавирусной инфекции и создания коллективного иммунитета.

"Несмотря на вакцинацию, я продолжаю тщательно соблюдать все меры безопасности, в том числе масочный режим в общественных местах. На нашем автовокзале выполняются все рекомендации Роспотребнадзора", - подчеркнул Максим Пандырев.

Евгений Бабенко