  • 16 июня 202116.06.2021среда
  • USD71,8318
    EUR87,2110
  • В Тюмени 27..29 С 1 м/с ветер юго-западный

Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса

Максим Пандырев: вакцинация на работе - эффективный способ профилактики COVID-19

Общество, 13:47 16 июня 2021

департамент здравоохранения Тюменской области | Фото: департамент здравоохранения Тюменской области

Многие работники Тюменского автовокзала прошли вакцинацию от COVID-19 на работе. Об этом рассказал обозревателю информационного агентства "Тюменская линия" начальник автовокзала Максим Пандырев.

"Пункт вакцинации у нас развернули медики одной из тюменских поликлиник. К сожалению, не всех работников удалось убедить сделать прививки. Но возможность была у каждого. Я сам прошел вакцинацию, потому что доверяю нашим ученым. Сам привился и другим советую. Прибавляется оптимизма и уверенности в себе", - рассказал он.

По словам Максима Пандырева, вакцину "Спутник V" перенес очень легко, без малейших последствий для здоровья. Он считает, что вакцинация на рабочих местах - эффективный метод профилактики коронавирусной инфекции и создания коллективного иммунитета.

"Несмотря на вакцинацию, я продолжаю тщательно соблюдать все меры безопасности, в том числе масочный режим в общественных местах. На нашем автовокзале выполняются все рекомендации Роспотребнадзора", - подчеркнул Максим Пандырев.

Евгений Бабенко

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# вакцинация , коронавирус

Ранее в сюжете

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
14:20 16.06.2021В Тюмени в День памяти и скорби сымитируют боевое сражение
13:47 16.06.2021Максим Пандырев: вакцинация на работе - эффективный способ профилактики COVID-19
13:36 16.06.2021Более 350 патрулей работают в Тюменской области для профилактики лесных пожаров
13:14 16.06.2021В Тюменской области семь человек заболели клещевым энцефалитом и шесть - боррелиозом