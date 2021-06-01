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Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса

Александр Андросов: лучше привиться от COVID-19, чем не делать ничего

Общество, 17:41 11 июня 2021

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Вакцинация от COVID-19 - лучший способ обезопасить себя, считает тюменский предприниматель, учредитель фабрики рекламы "Клякса" Александр Андросов.

"Мои друзья-медики работают с заболевшими в "красной зоне", и я понимаю, что лучше сделать хотя бы что-то, чем не предпринимать ничего или предохраняться медицинскими масками, - рассказал он корреспонденту информагентства "Тюменская линия". - Поэтому, как только появилась возможность, сразу записался на вакцинацию, а также убедил привиться жену и родителей".

По его словам, лучше одну ночь провести с температурой после прививки, чем несколько недель в тяжелом состоянии в больнице. На вакцинацию Александр Андросов записался через портал Госуслуг еще в январе и поставил прививку вместе с супругой и соседями.

"Ночью после первого этапа у меня одного из нас четверых был озноб и температура, но к утру все прошло. Скажу честно, было немного страшно и я думал, каково было бы болеть так не один день. А после второго этапа только немного болели мышцы спины", - добавил он.

Александр Андросов также порекомендовал привиться всем своим сотрудникам, предоставив на это выходной день тем, кому это необходимо.

Николай Ступников

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# вакцинация , коронавирус

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