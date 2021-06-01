Митрополит Тобольский и Тюменский Димитрий планирует привиться от COVID-19 в ближайшее время

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Митрополит Тобольский и Тюменский Димитрий планирует привиться от коронавируса в ближайшее время. На решение пройти вакцинацию повлияла ситуация с коронавирусной инфекцией.

"Мы считаем важным и необходимым поставить себе прививку для того, чтобы не заболеть тяжело и не заразить своих близких", — рассказал председатель издательско-информационного отдела Тобольской митрополии, священник Григорий Мансуров.

Прививаются от COVID-19 студенты Тобольской духовной семинарии и многие священнослужители. "Около 70 процентов учащихся Тобольской духовной семинарии уже привились от ковида. Некоторым ввели первый компонент, другие поставили уже по две прививки. Все добровольно. Сначала всех опросили, потом желающие группами посещали тобольскую больницу, где им ставили вакцину от коронавируса", — добавил Григорий Мансуров.

Инна Пахомова