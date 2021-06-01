  • 15 июня 202115.06.2021вторник
  • USD71,6797
    EUR87,3274
  • В Тюмени 29..31 С 5 м/с ветер юго-западный

Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса

Митрополит Тобольский и Тюменский Димитрий планирует привиться от COVID-19 в ближайшее время

Общество, 10:00 15 июня 2021

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Митрополит Тобольский и Тюменский Димитрий планирует привиться от коронавируса в ближайшее время. На решение пройти вакцинацию повлияла ситуация с коронавирусной инфекцией.

"Мы считаем важным и необходимым поставить себе прививку для того, чтобы не заболеть тяжело и не заразить своих близких", — рассказал председатель издательско-информационного отдела Тобольской митрополии, священник Григорий Мансуров.

Прививаются от COVID-19 студенты Тобольской духовной семинарии и многие священнослужители. "Около 70 процентов учащихся Тобольской духовной семинарии уже привились от ковида. Некоторым ввели первый компонент, другие поставили уже по две прививки. Все добровольно. Сначала всех опросили, потом желающие группами посещали тобольскую больницу, где им ставили вакцину от коронавируса", — добавил Григорий Мансуров.

Инна Пахомова

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# вакцинация , коронавирус , митрополит Димитрий

Ранее в сюжете

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
11:05 15.06.2021В Тобольске подростков, которые отравились, выписали из больницы
10:54 15.06.2021Как подготовиться к вакцинации от COVID-19, разъяснили тюменцам
10:43 15.06.2021Самозанятые в Тюмени выиграли гранты на производство шоколада и разработку игр
10:00 15.06.2021Митрополит Тобольский и Тюменский Димитрий планирует привиться от COVID-19 в ближайшее время