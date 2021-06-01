Как подготовиться к вакцинации от COVID-19, разъяснили тюменцам

| Фото: tyumsmu.ru | Фото: tyumsmu.ru

Специалисты Роспотребнадзора советуют отказаться от приема антигистаминных лекарств (от аллергии) до или после прививки от COVID-19 для снижения реакции на вакцину, боли и отека в месте укола. Более того, такая "подготовка" только навредит. Как показало недавнее исследование, прием антигистаминных препаратов может негативно повлиять на иммунный ответ после вакцинации. Об этом сообщают эксперты территориального управление Роспотребнадзора, давшие рекомендации по подготовке к вакцинации.

При этом антигистаминых препаратов может понадобиться пациентам, у которых есть соответствующий аллергический анамнез. Если они принимают такие препараты по назначению врача на регулярной основе, прерывать прием в связи с прививкой не стоит. Всем остальным гражданам эти препараты не показаны.

| Фото: 72.rospotrebnadzor.ru | Фото: 72.rospotrebnadzor.ru

Специалисты напоминают, что после вакцинации у человека может повыситься температура и возникнуть головная боль. Допускается симптоматическая терапия, можно принять парацетамол. Если нужен более выраженный эффект, советуют принять ибупрофен.

После прививки от коронавируса (не из-за нее, а при последующем заражении вирусом) можно заболеть, описаны такие случаи. При появлении симптомов, в том числе ОРВИ у привитого человека, нужно немедленно обратиться к врачу и сделать ПЦР-тест. При этом люди, которые заболевают после вакцинации, переносят инфекцию легко и без осложнений.

Если после первой прививки человек подхватил коронавирус, вторая доза вакцины не вводится.

Людям с любыми хроническими заболеваниями эксперты рекомендуют прививаться в первую очередь, поскольку они находятся в группе повышенного риска тяжелых осложнений COVID-19, но перед вакцинацией нужно обязательно проконсультироваться с лечащим врачом.

Перед вакцинацией сдавать анализы и пройти обследование не требуется. Главное, чтобы в день вакцинации было нормальное самочувствие. Перед прививкой пациента осматривает врач, измеряет давление, проверяет температуру и состояние слизистых (нос, горло), чтобы исключить острые заболевания. Сдавать ПЦР-тест или тест на антитела к коронавирусу, чтобы убедиться в отсутствии бессимптомно перенесенного заболевания, - личный выбор каждого.

Перед вакцинацией допускается прием успокоительных препаратов. На фоне тревоги, стресса может подниматься давление. Поэтому в день вакцинации рекомендуется с утра проконтролировать давление и, если нужно, принять гипотензивные препараты, назначенные лечащим врачом.

Аллергикам необходимо обязательно сообщить об этом врачу перед прививкой. Врач порекомендует, какой вакциной привиться, у них разный состав.

Эксперты напоминают, что гражданам России доступны четыре вакцины от COVID-19 отечественного производства. По мнению экспертов Роспотребнадзора, очень важно провести вакцинацию летом, чтобы подготовиться к осенне-зимнему сезону, когда по традиции заболеваемость ОРВИ, гриппом и другими капельными инфекциями намного выше.