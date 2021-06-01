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Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса

Александр Сакевич: вакцинация от COVID-19 - это быстро и просто

Общество, 17:15 15 июня 2021

Фото ИА "Тюменская линия"

Вакцинация от COVID-19 занимает совсем немного времени. Об этом сообщил в интервью корреспонденту "Тюменской линии" генеральный директор ассоциации "Нефтегазовый кластер" Александр Сакевич.

"Я решил пройти вакцинацию сразу же, как это стало возможно. Записался через портал Госуслуг на удобное для себя время, это оказалось очень просто. Сама вакцинация препаратом "Спутник V" в поликлинике №3 тоже прошла быстро, очередей не было, весь процесс занял около сорока минут", - рассказал он.

Массовая вакцинация - единственный способ сформировать коллективный иммунитет и победить эпидемию COVID-19, убежден Александр Сакевич.

"Шансы заболеть есть у каждого, поэтому лучше привиться. Тем более, что вакцинация сейчас вполне доступна. Но даже после вакцинации следует соблюдать меры безопасности - выдерживать социальную дистанцию и носить маску в общественных местах", - подчеркнул генеральный директор ассоциации "Нефтегазовый кластер".

Евгений Бабенко

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# Александр Сакевич , вакцинация , коронавирус

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