Мобильный пункт вакцинации из Тюмени провел рейд в Ишим и Ялуторовск

Фото со страницы Есенгалия Ибраева в соцсети Фото со страницы Есенгалия Ибраева в соцсети

Простые человеческие желания - сохранить свое здоровье и спокойно общаться с родными - стали главными мотивами для вакцинации от COVID-19, рассказал активист Национально-культурной автономии казахов Ишима и Ишимского района Еркин Сыздыков.

"Я много лет проработал шофером, поэтому привычка следить за своим здоровьем, выработанная годами, осталась со мной до сих пор, хотя я уже на пенсии", - рассказал Еркин Сыздыков после первой прививки. Вакцинация прибавила ему оптимизма и уверенности в себе.

Прививки Еркину Сыздыкову и многим другим жителям Ишима, Ишимского района и Ялуторовска сделали специалисты тюменской поликлиники №5 в ходе рейда, который прошел 18 июня при содействии Национально-культурной автономии казахов Тюменской области.

"Оказать содействие в вакцинации жителей Тюменской области против новой коронавирусной инфекции нас попросила заведующая городской поликлиникой №5 Юлия Горбунова. Сегодня жизненно важно, чтобы провакцинировались хотя бы 60-70 процентов населения региона - это поможет нам сформировать коллективный иммунитет и сохранить здоровье", - рассказал председатель областной Национально-культурной автономии казахов Есенгалий Ибраев.

Прививочная бригада поликлиники готова выезжать не только на крупные предприятия, но и в небольшие коллективы численностью от 5 человек, рассказала Юлия Горбунова. Все, что для этого нужно - желание людей. В ходе рейда пример сознательности и ответственного отношения к своему здоровью показали коллектив "Ялуторовскагропромэнерго" и казахская община Ишима и Ишимского района.

"Прививка - самый надежный на данный момент способ уберечь себя и своих близких от тяжелых форм COVID-19. Учитывая динамику распространения инфекции, необходимо обеспечить себе иммунную защиту. Подавляющее большинство пациентов переносит вакцинацию без осложнений", - рассказал врач-терапевт ГП №5 Солтан Асим Оглы Салимов.

Процедура вакцинации в Тюменской области организована комфортно для пациентов и не занимает много времени. Поставить прививку можно в поликлинике по месту жительства, в вакциномобилях, других пунктах вакцинации. Медики готовы выезжать на предприятия и в организации. Медучреждения обеспечены достаточным количеством вакцин "Гам-Ковид-Вак" (Спутник V), "ЭпиВакКорона" и "КовиВак". Записаться на прививку можно по телефону горячей линии 122, а также в пунктах вакцинации, режим работы которых указан на сайте takzdorovo-to.

"Призываю всех жителей региона сделать прививку от коронавируса, а руководителей предприятий и учреждений - оказать содействие организованной иммунизации работников. Вакцинация против COVID-19 сохранит не только здоровье, но и, в некоторых случаях, жизни людей. Кроме того, это единственный способ вернуться к нормальной жизни с возможностью путешествовать, посещать культурные мероприятия, полноценно учиться и работать", - подчеркнул Есенгалий Ибраев.

Евгений Бабенко