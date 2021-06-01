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Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса

Наталья Пирогова: вакцинация от COVID-19 - это здоровье и безопасность

Общество, 17:21 19 июня 2021

Фото оперативного штаба Тюменской области

Прививка - единственный механизм, который может защитить нас от COVID-19, уверена главный врач Тюменского областного противотуберкулезного диспансера Наталья Пирогова.

"Почти каждая семья столкнулась с этой болезнью, и все понимают, насколько трудно вылечиться. Уважаемые жители Тюменской области, я вас призываю прививаться. Это, в первую очередь, ваше здоровье и ваша безопасность, берегите себя и своих близких", - подчеркнула Наталья Пирогова.

Записаться на прививку от COVID-19 можно по телефону горячей линии 122, а также в пунктах вакцинации, режим работы которых указан на сайте takzdorovo-to.

Евгений Бабенко

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# вакцинация , коронавирус

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