Наталья Пирогова: вакцинация от COVID-19 - это здоровье и безопасность

Фото оперативного штаба Тюменской области Фото оперативного штаба Тюменской области

Прививка - единственный механизм, который может защитить нас от COVID-19, уверена главный врач Тюменского областного противотуберкулезного диспансера Наталья Пирогова.

"Почти каждая семья столкнулась с этой болезнью, и все понимают, насколько трудно вылечиться. Уважаемые жители Тюменской области, я вас призываю прививаться. Это, в первую очередь, ваше здоровье и ваша безопасность, берегите себя и своих близких", - подчеркнула Наталья Пирогова.

Записаться на прививку от COVID-19 можно по телефону горячей линии 122, а также в пунктах вакцинации, режим работы которых указан на сайте takzdorovo-to.

Евгений Бабенко