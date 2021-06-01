Более 3 тысяч 700 жителей Тобольского района привились от COVID-19

| Фото: администрация Тобольского района | Фото: администрация Тобольского района

Более 3 тыс. 700 человек в Тобольском районе прошли вакцинацию от коронавирусной инфекции. В деревнях и селах работает 31 пункт, где можно поставить прививку, сообщает администрация муниципального образования.

В труднодоступном Хмелевском поселении вакцинировались все. Полностью привились от COVID-19 жители деревень Елань, Ахманай и Хмелëва. Вместе с ними вакцину получил глава района Леонид Митрюшкин.

"Очень важно защитить себя и близких от опасного вируса, сформировать национальный иммунитет. У меня привита вся семья, в первую очередь, вакцинировались пожилые родители, чувствуют себя хорошо", - отметил глава.

Жители Тобольского района могут записаться на вакцинацию через портал госуслуг, а также обратившись в медучреждение по месту проживания или через единый кол-центр поликлиники областной больницы № 3 в Тобольске +7 (3456) 27-30-44.