Предприятия региона c провакцинированными сотрудниками получат отличительные знаки #уНасБезопасно

| Фото: региональный центр общественного здоровья и медицинской профилактики | Фото: региональный центр общественного здоровья и медицинской профилактики

Отличительными знаками обозначит организации, где 60% и более сотрудников прошли вакцинацию против новой коронавирусной инфекции, региональный центр общественного здоровья и медицинской профилактики при поддержке департамента здравоохранения Тюменской области. Это сделают в рамках социальной акции "#уНасБезопасно", сообщает региональный центр.

24 июня фирменные знаки "#уНасБезопасно" и благодарственные письма получили ТРЦ Тюмень Сити Молл и лаундж-бар Shelby. Благодарность выразили магазину "Летуаль" (ООО "Алькор и Ко") за поддержку региональной кампании, открытость к социальному партнерству и сотрудничеству.

| Фото: региональный центр общественного здоровья и медицинской профилактики | Фото: региональный центр общественного здоровья и медицинской профилактики

Как сообщает региональный департамент здравоохранения, предприятия сферы торговли и гостеприимства активно включились в социальную работу по вакцинации населения. На территории торговых развлекательных центров работают мобильные пункты вакцинации и вакциномобили.

"Пока ничего кроме вакцинации и барьерных способов защиты нет, нет альтернативы в мире. Если это осознать, то придет понимание, что с этим нужно как можно быстрее работать. И как только появился запрос о размещении пункта вакцинации, мы сразу откликнулись и активно включились в работу. Таким образом, наши посетители, сотрудники и горожане могли спокойно, без лишней суеты пройти процедуру вакцинации. На сегодня любой торговый центр может позволить себе размещение пункта вакцинации, где спокойно, без очереди можно пройти процедуру", - сказал директор компании MALLTEAM (ТРЦ Тюмень "Сити Молл") Сергей Гусев.

В поддержку вакцинированным посетителям на территории ТРЦ магазин "Летуаль" подарил приятные бонусы. В баре Shelby The Bar и Shelby Lounge Bar объявили о предоставлении скидки на все меню при предъявлении сертификата о вакцинации.

| Фото: региональный центр общественного здоровья и медицинской профилактики | Фото: региональный центр общественного здоровья и медицинской профилактики

Организовать выездную вакцинацию на предприятии может любая компания любой сферы деятельности. По вопросам проведения получения отличительного знака вы можете обращаться в региональный центр общественного здоровья и медицинской профилактики по телефону 35-00-43.