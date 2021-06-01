На тюменских предприятиях организуют выездную вакцинацию от COVID-19

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Около 40 сотрудников нефтедобывающего предприятия "Мессояханефтегаз" привились от COVID-19 без отрыва от работы и производства. Выездную вакцинацию провели 25 июня специалисты взрослой поликлиники областной больницы № 2, сообщает пресс-служба учреждения.

Вакцинация сотрудников компании началась еще в январе и продолжится до тех пор, пока будет необходимость.

"Вакцинация по месту работы существенно снижает риски для здоровья и экономит рабочее время. Мы уже достигли 85 % коллективного иммунитета в офисе, и 95 % – на нашем автономном месторождении. Коллеги понимают, что прививка – единственный способ обезопасить себя и близких от заболевания и угрозы его распространения, а потому идут на вакцинацию сами и приводят своих родных", – отметил руководитель направления по охране здоровья "Мессояханефтегаза" Дмитрий Кирсанов.

Выездная вакцинация против COVID-19 проходит на тюменских предприятиях, находящихся на территории обслуживания взрослой поликлиники ОКБ № 2. В ближайшее время планируется привить сотрудников еще 10 предприятий, и эта цифра растет.

По словам заведующей отделением медицинской профилактики ОКБ № 2 Альбины Усмановой, руководители тюменских организаций проявляют активность в вакцинировании своих сотрудников от коронавирусной инфекции, заявки поступают регулярно.