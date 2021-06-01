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Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса

Более 200 тысяч жителей Тюменской области вакцинировались вторым компонентом от COVID-19

Общество, 09:23 29 июня 2021

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Полный курс вакцинации от коронавируса прошли более 222 тыс. жителей Тюменской области, сообщает оперштаб региона.

"Пунктов для вакцинации должно быть достаточно. И если где-то в поликлинике происходит наплыв из-за того, что люди приходят в живую очередь, нужно оперативно урегулировать такие моменты. У человека должна быть возможность поставить прививку при первом же желании", – подчеркнул губернатор области Александр Моор на заседании оперативного штаба.

Жители региона могут поставить прививки и в поликлиниках по месту жительства, и в мобильных прививочных пунктах в торговых центрах, отметила глава департамента здравоохранения Наталья Логинова.

"В медуниверситете закончилась сессия, и у нас достаточное количество студентов пришло на практику. Надеемся, что они активно примут участие в прививочной кампании. На прошлой неделе, благодаря, в том числе помощи работодателей, у нас значительно увеличился процент охвата вакцинацией. Надеемся, что ее темпы будут расти", – сказала она.

По данным департамента здравоохранения на 28 июня вакцинировались от коронавируса 311 тыс. 180 жителей региона, в том числе 222 тыс. 367 – вторым компонентом.

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# Александр Моор , вакцинация , коронавирус , Наталья Логинова

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