В России утверждены временные рекомендации о вакцинации от COVID-19

| Фото: администрация Тобольского района | Фото: администрация Тобольского района

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Минздрав утвердил временные рекомендации о порядке вакцинации населения от COVID-19 и направил их в регионы, сообщает РИА Новости.

Там говорится, что после достижения коллективного иммунитета прививаться нужно будет раз в год. Для иммунизации не нужен анализ на антитела — важно следовать графику независимо от их количества.

Прививаться можно любой зарегистрированной вакциной. Если при первичной вакцинации были серьезные нежелательные явления, ревакцинироваться можно другим препаратом.

В стране сохраняется сложная эпидемиологическая обстановка. В сутки фиксируют больше 20 тыс. новых случаев инфицирования, появляются новые штаммы.

В некоторых регионах ввели обязательную вакцинацию для сотрудников контактных сфер и ужесточили антиковидные меры. Власти хотят к августу привить 60-70% населения.