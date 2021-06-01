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Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса

В России утверждены временные рекомендации о вакцинации от COVID-19

Общество, 15:41 30 июня 2021

администрация Тобольского района | Фото: администрация Тобольского района

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Минздрав утвердил временные рекомендации о порядке вакцинации населения от COVID-19 и направил их в регионы, сообщает РИА Новости.

Там говорится, что после достижения коллективного иммунитета прививаться нужно будет раз в год. Для иммунизации не нужен анализ на антитела — важно следовать графику независимо от их количества.

Прививаться можно любой зарегистрированной вакциной. Если при первичной вакцинации были серьезные нежелательные явления, ревакцинироваться можно другим препаратом.

В стране сохраняется сложная эпидемиологическая обстановка. В сутки фиксируют больше 20 тыс. новых случаев инфицирования, появляются новые штаммы.

В некоторых регионах ввели обязательную вакцинацию для сотрудников контактных сфер и ужесточили антиковидные меры. Власти хотят к августу привить 60-70% населения.

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# вакцинация , коронавирус

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