Еще 69 тыс. доз вакцины "Спутник V" поступило в Тюменскую область

| Фото: департамент здравоохранения Тюменской области | Фото: департамент здравоохранения Тюменской области

Еще 69 тыс. доз "Гам-Ковид-Вак" ("Спутник V") поступило в Тюменскую область, сообщает областной департамент здравоохранения.

В общем в регион поступило 362 тыс. 647 вакцины "Спутник V", 28 тыс. 850 вакцины "ЭпиВакКорона", 780 "Ковивак".

Всего прививку уже поставили 326 тыс. 362 жителя Тюменской области, из них полный курс из двух этапов завершили 229 тыс. 261 человек.

В первую очередь следует пройти вакцинацию входящим в группу риска: людям старше 60 лет и гражданам с определенными хроническими заболеваниями. Из общего числа привитых 59% - это те, кто находится в группах приоритета.

В регионе вакциномобили выезжают в отдаленные населенные пункты, работают временные пункты в торговых центрах, есть все возможности для проведения коллективной вакцинации в трудовых коллективах.

Директор департамента здравоохранения Тюменской области Наталья Логинова: "В Тюменской области есть полный запас вакцины на ближайшие 10 дней, и доставляется она из федерального центра регулярно. Ежесуточно в области вакцинируют около шести тысяч человек", - отметила директор областного департамента здравоохранения Наталья Логинова.

Узнать о работе временных пунктов вакцинации можно в онлайн-режиме. При себе необходимо иметь паспорт, СНИЛС, медицинский полис.

Напоминаем, в Тюменской области продолжается вакцинация от COVID-19. Вакцинация – единственный способ сформировать популяционный иммунитет и вернуться к обычной жизни, для этого нужно привить 60-70% жителей региона.