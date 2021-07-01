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Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса

В Тюмени и Тобольске привитые от COVID-19 зрители получат билеты со скидкой

Общество, 13:07 01 июля 2021

из сообщества "Дворец культуры "Нефтяник" им. В.И.Муравленко" во ВКонтакте | Фото: из сообщества "Дворец культуры "Нефтяник" им. В.И.Муравленко" во ВКонтакте

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Билеты со скидкой до 15% по промокоду смогут приобрести зрители в Тюменской области с 1 июля по 1 августа. Условия акции "Театральная прививка" распространяются на мероприятия, концерты и спектакли в Тюмени и Тобольске, организатором которых является Тюменское концертно-театральное объединение, сообщает ТКТО.

Чтобы получить скидку, нужно поставить прививку от коронавируса COVID-19 в период с 1 июля по 1 августа 2021 года. Следующий шаг – отправить заявку на электронную почту marketolog@kto72.ru. Ответным письмом участнику акции вышлют личный промокод. Его можно использовать в кассах Тюменского концертно-театрального объединения в Тюмени и Тобольске для покупки по спеццене.

Промокод распространяется на мероприятия, которые ТКТО проводит с 1 июля по 1 октября 2021 года.

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# вакцинация , театр

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