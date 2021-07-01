Тюменцев просят не игнорировать меры безопасности даже после вакцинации от COVID-19

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Во время прохождения обоих этапов вакцинации от COVID-19, а также после прививок важно продолжать беречься и соблюдать необходимые меры безопасности.

Об этом сказала заместитель губернатора Тюменской области Ольга Кузнечевских. Обращаясь к жителям региона, она отметила, что в период вакцинации организм испытывает серьезную нагрузку. Пока вырабатываются антитела важно продолжать носить маску, соблюдать дистанцию и другие меры предосторожности.

"К сожалению, сегодня есть пациенты, заболевшие после первого этапа вакцинации. Они болеют достаточно тяжело, потому что организм ослаблен, еще не выработались антитела, а люди просто прекратили все ограничительные процедуры. После второго тура, при наличии антител, также есть заболевшие, но ни один из них не оказался на больничной койке. В основном болеют амбулаторно и достаточно быстро выписываются", - отметила она.

Ольга Кузнечевских рекомендовала также ограничить посещение торговых центров и мест большого скопления людей. Даже на улице можно заразиться коронавирусной инфекцией, которая на фоне того, что организм приспосабливается, может дать непредсказуемый результат.

"Сегодня Тюменская область делает все возможное, чтобы мы могли обезопасить себя и своих близких, но нам нужна ваша помощь. Предлагаю обратить на это внимание, не проходить мимо каких-то нарушений и прежде всего самим соблюдать все необходимые мероприятия по антиковидным мерам", - добавила она.

Любовь Голышева