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Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса

В России частным клиникам разрешили бесплатно вакцинировать граждан

Политика, 14:53 02 июля 2021

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

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Возможность проводить вакцинацию в рамках программы обязательного медицинского страхования (ОМС) получили частные клиники. Соответствующий закон подписал президент России Владимир Путин. Документ опубликован на официальном портале правовых актов.

Теперь все медицинские учреждения, независимо от организационно-правовой формы, могут делать профилактические прививки, включенные в национальный календарь и календарь профилактических прививок по эпидемическим показаниям.

Порядок обеспечения таких организаций необходимыми вакцинами для прививок, включенными в национальный календарь, будет закреплено за правительством, а вакцинами, включенными в календарь профилактических прививок по эпидемическим показаниям, - за высшим исполнительным органом государственной власти субъектов РФ.

Ранее закон одобрил Совет Федерации Федерального собрания России.

Напомним, в Тюменской области записаться на прививку от коронавируса можно по телефону горячей линии 122, а также в пунктах вакцинации, режим работы которых указан на сайте.

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# вакцинация

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