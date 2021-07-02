Коллектив Тюменского цирка воодушевляет горожан вакцинироваться личным примером

| Фото: скриншот с видео Тюменский Государственный Цирк во ВКонтакте | Фото: скриншот с видео Тюменский Государственный Цирк во ВКонтакте

100 человек приняли участие в акции Тюменского государственного цирка "Будь здоров, приходи в цирк!", которая стартовала в конце июня. Сам коллектив личным примером показывает образец активной вакцинации, на сегодняшний день прививки поставили 80% сотрудников учреждения.

Об этом сообщила директор филиала Галима Замалутдинова. Она напомнила, что мобильный пункт вакцинации работает в цирке по средам с 16 до 20 часов. И первые 500 человек, которые поставят в нем первый компонент прививки, получат один сертификат на получение пригласительного билета на представление программы "Тропик-шоу" в период с 26 июня по 11 июля.

"Осталось еще четыреста сертификатов. Но наша главная цель – привлечь не на представление, а на прививку. Потому что мы одиннадцать месяцев не работали и не хотим повторения локдауна", - подчеркнула руководитель.

7 июля ожидаем наплыв желающих вакцинироваться, добавила она, так как поступило много звонков с вопросами по условиям участия в акции. Вакцинацию проведут сотрудники городской поликлиники N5.

Галима Замалутдинова отметила, что цирковая программа гармоничная, душевная, яркая и вкусная, а встречи со зрителями с нетерпением ждет восемнадцатилетняя бегемотиха Юлиана, которую дрессировщики ласково зовут Уля, весом 3,5 тонны.

Напомним, медучреждения Тюменской области обеспечены достаточным количеством вакцин. Записаться на прививку можно по телефону горячей линии 122, а также в пунктах вакцинации, режим работы которых указан на сайте takzdorovo-to.

Инна Кондрашкина