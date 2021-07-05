Тюменцы могут проверить иммунитет после вакцинации через 42 дня

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Оценку поствакцинального иммунитета целесообразно проводить не ранее, чем через 42 дня после первой вакцинации, сообщает Роспотребнадзор.

Для этого нужно использовать специальные ИФА тест-системы "SARS-CoV-2-IgG-Вектор", которые поставляются в регионы. Для проведения анализа на антитела нужно обратиться в лечебное учреждение, где проходила вакцинация.

При себе рекомендуется документы удостоверяющий личность (паспорт), сертификат о получении профилактической прививки от COVID-19, СНИЛС.

Исследование проходит на безвозмездной основе.